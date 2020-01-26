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Hafter'e bağlı milislerin saldırısında Faslı sivilin öldürülmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 20:35 | Son Güncelleme

Hafter'e bağlı milislerin saldırısında Faslı sivilin öldürülmesine tepki

RABAT (AA) - Faslı aktivistler, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı çevresine düzenlediği saldırılarda, Fas uyruklu bir sivilin öldürülmesine tepki gösterdi.

Faslı gazeteci Muhammed Adil et-Tetu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Katil Hafter, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın desteğiyle Libya ve Faslıları öldürmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Gazeteci Abdussamed Bin Abbad da "Hafter çeteleri, Libya'da Faslı bir vatandaşı öldürdü. Libyalı şehitlerin ve şehidimizin kanından darbeci ile ortakları sorumludur." dedi.

Gazeteci aktivist Yunus Eyt Yasin ise Hafter'in Trablus'ta sivillere yönelik hava saldırısında bir Fas vatandaşının öldüğünü, 5 Libyalının yaralandığını ifade ederek, duruma tepki gösterdi.

Tunus'taki Fas Konsolosluğu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter saldırısında öldürülen 42 yaşındaki Faslı hakkında Libyalı makamlarla iletişim halinde olunduğu ve olayın araştırılacağı bilgisine yer verildi.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bugün başkentteki Mitiga Havalimanı çevresine düzenlediği saldırılarda, Fas uyruklu bir sivil ölmüş, 5 Libyalı da yaralanmıştı.

Füze saldırısı nedeniyle Mitiga Havalimanı'na iniş yapmak isteyen Libya Havayolları'na ait bir yolcu uçağı iniş güzergahını değiştirmek zorunda kalmıştı.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 19 Ocak'ta Berlin'de konferans düzenlenmişti.

Halife Hafter'e bağlı milisler, ateşkes çağrısının yer aldığı Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinden sonraki saatlerde ateşkese yönelik ihlallere başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fas Halife Hafter Uluslararası Mitiga Havalimanı

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