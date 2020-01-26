Hafter'e bağlı milislerin saldırısında Faslı sivilin öldürülmesine tepki

RABAT (AA) - Faslı aktivistler, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı çevresine düzenlediği saldırılarda, Fas uyruklu bir sivilin öldürülmesine tepki gösterdi.

Faslı gazeteci Muhammed Adil et-Tetu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Katil Hafter, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın desteğiyle Libya ve Faslıları öldürmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Gazeteci Abdussamed Bin Abbad da "Hafter çeteleri, Libya'da Faslı bir vatandaşı öldürdü. Libyalı şehitlerin ve şehidimizin kanından darbeci ile ortakları sorumludur." dedi.

Gazeteci aktivist Yunus Eyt Yasin ise Hafter'in Trablus'ta sivillere yönelik hava saldırısında bir Fas vatandaşının öldüğünü, 5 Libyalının yaralandığını ifade ederek, duruma tepki gösterdi.

Tunus'taki Fas Konsolosluğu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter saldırısında öldürülen 42 yaşındaki Faslı hakkında Libyalı makamlarla iletişim halinde olunduğu ve olayın araştırılacağı bilgisine yer verildi.