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  4. Hain saldırının ardından karar uzatıldı! Karkamış'ta okullar iki gün daha tatil edildi

Hain saldırının ardından karar uzatıldı! Karkamış'ta okullar iki gün daha tatil edildi

26.11.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Karkamış ilçesi pazartesi günü terör örgütünün hain roketli saldırısına maruz kalmış, 1 öğretmen ve 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından ilçede okulların 1 hafta tatil edildiği duyurulmuştu. Son açıklamayla okulların 2 gün daha tatil edildiği açıklandı.

Hain saldırının ardından karar uzatıldı! Karkamış'ta okullar iki gün daha tatil edildi

Terör örgütünün Suriye’nin kuzeyinden roketli saldırı gerçekleştirdiği Gaziantep’in Karkamış ilçesinde, okullar 2 gün daha tatil edildi.

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ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 tır ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep’in Karkamış ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi. Suriye’nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı. Saldırının hemen ardından ilçede 1 hafta boyunca eğitime ara verilirken, roketin düştüğü Kocatepe İlkokulunda hızlı bir bakım ve onarım çalışması başlatılmıştı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Karkamış terör örgütü

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