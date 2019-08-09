- "Hak, adalet, hukuk diyenlerin işçi kıyımları yaptıkları ortada"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Hak, adalet, hukuk diyenlerin, maalesef ilimizde ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde nasıl işçi kıyımları yaptıkları ortada." dedi.

Sarıeroğlu, beraberinde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile partisinin Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı ve ardından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Burada konuşan Sarıeroğlu, yerel seçimlerin geride kaldığını ancak çalışmalarını durdurmadıklarını, mahalle mahalle gezmeye devam ettiklerini, vatandaşların taleplerinin kendilerinin temel önceliği olduğunu söyledi.

Lafla, polemiklerle işleri olmadığını vurgulayan Sarıeroğlu, seçimsiz bir dört yıl olduğunu ve bu dönemi verimli şekilde geçirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Sarıeroğlu, ekonomideki gelişmelerden bahsederek, şöyle konuştu:

"Bugün, ekonomimize yapılan darbenin bir yılını değerlendirdiğimizde, dengelenme sürecini geride bıraktığımızı ve inşallah başta enflasyon olmak üzere döviz kurları olmak üzere, faizlerde aşağıya doğru düşme eğilimini hep birlikte görüyoruz. Bunların etkisini sadece rakamlarda değil hayatımızın her alanında, önümüzdeki dönemden itibaren çok daha güçlü şekilde hissedeceğiz."