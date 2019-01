HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arsan, "Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının korunma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasının temel öncelik olması dileğiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arsan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Basının, demokrasinin temel taşlarından bir tanesi olduğuna işaret etti. Kamuoyunun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmesinin demokratik ülkelerin en belirgin göstergesi olduğunu ifade eden Arslan, gazeteciliğin, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumun bilgilendirmesi noktasında oldukça önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Basın emekçilerinin, her koşulda toplumun bilgilendirilmesi, ülke yararı için doğru bilgilerin verilmesi, farklı görüş ve düşüncelerin objektif ve tarafsız olarak kamuoyuna aktarılması gibi önemli bir görevi yerine getirdiklerini kaydeden Arslan, "Dünyaya açık, ülkesinin ve insanlığın meselelerini yakından takip eden, her konuda söyleyecek sözü olan, gerçeklerin en doğru ve en hızlı biçimde kamuoyuna aktarılmasını sağlayan basın emekçileri, toplumun sesi olma konumundadır. Bu görevi yerine getirirken kimi zaman canları pahasına, gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışmaktadırlar. Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının korunma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Tüm basın emekçilerini, Konfederasyonumuz bünyesinde bulunan Medya-İş Sendikası çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet ediyoruz. Gazetecilerin çalışma şartlarının daha da iyileştirildiği, örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırıldığı bir ortamda çalışmaları dileğiyle tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyorum" ifadelerinde bulundu.