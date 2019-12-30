HABER
  4. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan, Hatay'da TİS törenine katıldı

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan, Hatay'da TİS törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 16:13 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan, Hatay'da TİS törenine katıldı

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HİZMET-İŞ sendikası ile Antakya Belediyesi arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

Antakya Belediyesindeki törende, Arslan ve Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz tarafından sözleşme imzalandı. Arslan, sözleşmenin konfederasyon, sendika, Antakya Belediyesi ve ülke için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Törende Hak-iş Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel, Hak-İş Hatay İl Başkanı Mehmet Güngör, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Başkanı ve eski AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi de hazır bulundu.

Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo
Torbalı’da zanlının saklandığı evden silah ele geçirildiTorbalı’da zanlının saklandığı evden silah ele geçirildi
Boşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildiBoşanma davası açtığı eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antakya Belediyesi Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Doktor altı ay ömrün var dedi'

'Doktor altı ay ömrün var dedi'

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da fırtına alarmı! Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

Ankara’da eşi tarafından öldürülen Deniz Öngür son yolculuğuna uğurlandı! 'Annemi o adamın elinden alamadım'

Acı veda! 'Annemi o adamın elinden alamadım'

Diyarbakır'da 96 kişi tatlıdan zehirlendi

Diyarbakır'da 96 kişi tatlıdan zehirlendi

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! İki terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

İki terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Balıkesir'de korkunç olay! Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

TIR'lar kaza yaptı, Bursa-Ankara karayolu ulaşıma kapandı

TIR'lar kaydı, yol ulaşıma kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.