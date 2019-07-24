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Hakan Atilla'yı Berat Albayrak karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 14:18 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.

İstanbul DHA - ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi. Atilla'yı ailesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Bakan Albayrak karşılamayla ilgili fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Albayrak, "Çok değerli arkadaşımız Hakan Atilla, ailesine ve sevdiklerine kavuştu. 2,5 yıllık haksız tutukluluğu sona erdi, adalet yerini buldu. Vakarı ve duruşu ile örnek olan milletimizin kıymetli evladı Atilla, çok özlediği ülkesine sağ salim ulaştı. Ülkemize ve ailesine hayırlı olsun" dedi.

(FOTOĞRAF)

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