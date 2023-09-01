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Hakan Peker o kent için kolları sıvadı! Seçim hazırlıklarını hızlandırdı: Eğer belediye başkanı seçilirsem...

01.09.2023 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lardaki şarkılarıyla bir döneme damga vuran Hakan Peker siyasete girmeye hazırlanıyor. 2024 yerel seçimlerine katılacağını açıklayan Peker Karabük'ün Safranbolu ilçesi için çalışmalarını hızlandırdı. İş insanı Şefik Dizdar'la bir araya gelen Peker, "Safranbolu’nun eksikleri, neler yapabilir, edilebilir ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Eğer Belediye Başkanı seçilirsem nasıl uygulayıp hayata geçirebiliriz diye fikir edindik" ifadelerini kullandı.

Hakan Peker o kent için kolları sıvadı! Seçim hazırlıklarını hızlandırdı: Eğer belediye başkanı seçilirsem...

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinden belediye başkan adayı olmayı düşünen ünlü sanatçı Hakan Peker, destek için görüşmelere başladı.

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"EĞER BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLİRSEM..."

Şarkıcı Hakan Peker, Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Karabük’ün Safranbolu ilçesinden Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyacağını açıklamıştı. Çalışmalar için kolları sıvayan Peker, iş insanı Şefik Dizdar ile görüşme yaparak, destek istedi.
Görüşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Peker, "Safranbolu’da ev almıştım, çalışmalarına başlıyorum onun için gelmiştim. İş insanı Şefik Dizdar ile görüşerek istişarede bulunduk. Safranbolu’nun eksikleri, neler yapabilir, edilebilir ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Onun tecrübeleri ve burada yaşayışı ile bize çok şey kattı. Eğer Belediye Başkanı seçilirsem nasıl uygulayıp hayata geçirebiliriz diye fikir edindik" dedi.

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HAYALİNİ AÇIKLADI

"Genç, dinamik, bol tanıtımlı, çok büyük aktivitelerin olabileceği, bütün turistlerin buraya gelebileceği bir Safranbolu hayal ediyoruz" diyen Peker, "Daha eğlenceli, durağan değil, dinamik olan, insanların merak ettiği bir Safranbolu, Sanatsal, kültürel olarak daha çok öne çıkacak. UNESCO’nun tarihi miras kentinin hakkını verecek bir şekilde yönetilecek bir Safranbolu hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"SİNEMADAN DESTEK ALACAĞIZ"

Uluslararası Altın Safran Festivalinin daha çok ön plana çıkması gerektiğini ifade eden Peker, "O da birazcık sinemadan destek almakla olacak. Sinema sanatçılarından destek almakla olacak. Burada yapılacak aktiviteler, konserler ve ödül geceleriyle beraber bu festivalin çok çok öne çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Safranbolu Hakan Peker

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