Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tüm hızıyla sürüyor.
Soruşturma kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür, 12 Ağustos 2016’da gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Selmet Şükür, 25 Kasım 2016 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle ev hapsi uygulaması ve yurt dışı yasağıyla tahliye edilmişti. Şükür için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı 5 sayfalık iddianame hazırladı.
15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU
İddianamede, Selmet Şükür ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen davaya sanık Selmet Şükür ve avukatları katıldı.
MAHKEME HEYETİ GİZLİ TANIĞI DİNLEDİ
Gizli tanık ve sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti; Selmet Şükür’ün mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verirken davayı ileri bir tarihe erteledi.
(İHA)
Okuyucu Yorumları 2 yorum