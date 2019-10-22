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Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 15:52 | Son Güncelleme

FETÖ kapsamında aranan eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür’ün davasına devam edildi. Davada mahkeme heyeti Selmet Şükür’ün mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi.

Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tüm hızıyla sürüyor.

Soruşturma kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür, 12 Ağustos 2016’da gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Selmet Şükür, 25 Kasım 2016 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle ev hapsi uygulaması ve yurt dışı yasağıyla tahliye edilmişti. Şükür için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı 5 sayfalık iddianame hazırladı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İddianamede, Selmet Şükür ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen davaya sanık Selmet Şükür ve avukatları katıldı.

MAHKEME HEYETİ GİZLİ TANIĞI DİNLEDİ

Gizli tanık ve sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti; Selmet Şükür’ün mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verirken davayı ileri bir tarihe erteledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
selmet şükür Hakan Şükür FETÖ sakarya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
mahkeme heyeti sorgulanmalı
parayı verirsen fetö borsasında gizli tanıkla dosya kapatırsın....
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