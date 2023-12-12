Hakem Halil Umut Meler'e Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu! Sağlık durumunu başhekim açıkladı: Taburcu için tarih verdi

Türkiye'nin konuştuğu futbol hakemi Halil Umut Meler'in sağlık durumu belli oldu. Başhekimin açıklamasına göre Meler'in yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

ERDOĞAN HALİL UMUT MELER İLE GÖRÜŞTÜ

Meler'i ziyaretinin ardından konuşan Bakan Yerlikaya şu mesajları verdi:

"Halil Umut Meler hakemimize maçtan sonra yapılan şiddet hepimizin tepkisini çekti. Şiddetle kınıyorum. Süratle bakanlıklarımız, emniyetimiz hep birlikte gereği yapıldı. Az önce kıymetli hakemimizi ziyaret ettim. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Maçta görev alan arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi ilettim.

Temennimiz bir daha sporda hiçbir şekilde şiddetin olmaması. Fair play'i niye söylüyoruz? Rekabeti niye arzu ediyoruz? Bir karar hoşumuza gitmediğinde bir anda başka bir şeye dönüşmemiz mi gerekiyor? Bunları görmeyi hak etmiyoruz.

Sayın cumhurbaşkanımız az önce hakemimizi ziyaret ettiğimiz sırada telefonla görüştürdük. Geçmiş olsun dileklerini, kınadığını iletti. Süreci anbean takip ettiğini hem hakemimize hem arkadaşlarına söyledi. Kıymetli başhekimimizden de hakemimizle ilgili şu anki durumuyla ilgili bilgileri aldı.

Bir çağrıda bulunuyorum: Başta futbol olmak üzere tüm spor dallarında birliğimizi, beraberliğimiz en güzel yansıtabileceğimiz şekilde yapalım spor müsabakalarını."

SAĞLIK DURUMU NASIL? "SABAH TANSİYONU YÜKSELDİ"

Yerlikaya'nın ardından ise hastanenin başhekimi Meler'in sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sol gözündeki kanama azalmaya başladı. Oradaki kırık yavaş yavaş iyileşecektir. Beyinde herhangi bir hasar yok. Sol göz kanaması azalıyor, kalıcı hasar kalmayacak. Bugün belki olayın verdiği stresle sabah tansiyonu yükseldi, o tansiyonu kontrol altına aldık. Büyük ihtimalle yarın taburcu etmeyi planlıyoruz."

Dün akşam MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda menfur bir saldırıya uğrayan hakemimiz Halil Umut Meler’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik.



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan hakemimizle telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Hakemimize,… pic.twitter.com/ASs4LHdSKX — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 12, 2023







