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Hakemlik yaptığı maçta kalp krizi geçirip öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 12:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de futbol turnuvasında hakemlik yapan Aziz Toker (66), maçın devre arasında geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hakemlik yaptığı maçta kalp krizi geçirip öldü

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de futbol turnuvasında hakemlik yapan Aziz Toker (66), maçın devre arasında geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri 1'inci Amatör Küme takımlarından Başakpınar Belediyespor, 1982 yılında hayatını kaybeden futbolcusu Şaban Tankurt adına mahalle futbol turnuvası düzenledi. Başakpınar Belediyespor kurucularından Aziz Toker'in hakemliğini yaptığı turnuvanın finalinde Börüspor ile Hanspor karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısının ardından soyunma odasına giden hakem Aziz Toker fenalaşıp, yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Toker, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra çağrılanambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Toker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Hakemlik yaptığı maçta kalp krizi geçirip öldü

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