"Hakiki köy zeytinyağı ve tereyağı kilo aldırmaz"

ALİ BALLI - İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yağın verdiği hakiki enerjinin uzun süre acıktırmadığını belirterek "Vücudunuzun ve hücrelerinizin ihtiyacı olan enerjiyi sağlıyor. Hakiki köy zeytinyağı, köy tereyağı kilo aldırmaz. Bunu Türkiye'nin kafasına, beynine işlemek mecburiyetindeyiz." dedi.

Karatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinyağının insan vücudu için çok faydalı bir besin olduğunu, insanlara her seferinde "soğuk sıkım zeytinyağı tüketin" tavsiyesinde bulunduğunu hatırlattı. Zeytinyağının anne sütü gibi olduğunu aktaran Karatay, kilo aldırmadığını, karaciğer yağını, vücuttaki ağrıları giderdiğini dile getirdi.

Zeytinyağının, mide ülserini tedavi ettiğini, bağırsak florasını düzelttiğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini aktaran Karatay, özellikle yaşlıların zeytinyağını sabah akşam bir küçük fincan içmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde zeytin yetiştirildiğine değinen Karatay, "Toroslarda, Mut'ta, Altınözü'nde, Nizip'te, Artvin'de de zeytin yetiştiriliyor. En önemli zeytinlerden biri de Artvin'de. Genel olarak biz zeytin cenneti içindeyiz. Beynimiz çalışmasın diye zeytin ve zeytinyağının faydası bizden senelerce gizlendi, yasaklandı." diye konuştu.