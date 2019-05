Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "Tekrar her hakim savcının yüreğine hakim savcı ruhu üfleyeceğiz. Önemli olan o ruh zaten. O ruhu üflediğimizde işte o hakim bağımsızlığı hakim tarafsızlığı denen olgunun etrafını çok daha güzel örebileceğiz. Onu başardığımız zaman zaten mesele tamamlanmıştır." dedi.

"İçeriğini biliyorum. Bizi umutlandıracak çok güzel şeyler var orada. İnşallah ondan sonra da atılacak adımlar bizi çok daha iyi bir geleceğe götürecek. Her şeyin mükemmel olmadığını, yargıda her şeyin iyi gitmediğini en fazla bilen bizleriz. En fazla yakındığımız olay yargının işlemesi noktasında atamalarla ilgili sorunlar. Yoksa terfiyle ilgili, disiplinle ilgili problemleri aştık. Zaten bir hakim savcılık atama, terfi ve disiplin dışında korunacak özlük hakları anlamında önemli sayılacak başka bir elbisesi yok ama bu 3 sahadan 2 sahada sıkıntımız şu anda mevcut değil. Terfiyle disiplin. Sıkıntılı sahamız atama sahası. Atamadan kaynaklanan sahada bazı sorunlar var. Bunları da söylemek lazım. Resen yapılan tayinler sebebiyle atamada şu anda hakim güvencesinin gerisine düşmüş gözüküyoruz. Yine FETÖ'nün etkisiyle dağılan teşkilattaki o bütünlüğü sağlamak ama coğrafi teminat denen hususun devreye girmesiyle birlikte resen görevlendirmelerin ihtiyacı kalktığı surette atamalar da bizim istediğimiz misyonlara uygun hale gelecek. İşte o zaman sorunlarımız hallolacak. Ben gelecekten çok ümitliyim."

- "4 bin hakim savcıyı görevden attık"

Yılmaz, Türkiye'deki hakim ve savcı sayısının çok iyi noktada olmasına karşın bazı eksikliklerinin de olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Eksiğimiz tecrübeli, bilgili, sizler gibi hakimlik savcılık yüreğine sahip hakim savcılarımızın azlığı çünkü maalesef yaşanan travma az bir travma değil. 4 bin hakim savcıyı görevden attık. Birçoğu cezaevine girdiler. Yaşanan her memleketin üstesinden geleceği, kaldırabileceği bir olay değil. Her teşkilatın da kaldırabileceği bir olay değil. Onların teşkilat üzerinde olumsuz etkileri tabii ki olacak. Onları aşacağız. O yaramızı saracağız. Tekrar her hakim savcının yüreğine hakim savcı ruhu üfleyeceğiz. Önemli olan o ruh zaten. O ruhu üflediğimizde işte o hakim bağımsızlığı, hakim tarafsızlığı denen olgunun etrafını çok daha güzel örebileceğiz. Onu başardığımız zaman zaten mesele tamamlanmıştır."

- "Kuvayimilliye ruhunu HSK seçimlerinde, 15 Temmuz sonrasında YBD ile canlandırdık"

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner de hukukçular arasında YBD'nin bittiği yönünde sözler dolaştığını, hem kendi hem de bakanlığın nezdinde böyle bir şeyin asla söz konusu olmadığını belirtti.