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Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Hakim savcı sonuçları 2023 nasıl öğrenilir? Adalet Bakanlığı sorgulama ekranı!

10.05.2023 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları merak ediliyor. Adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatları geçtiğimiz Nisan ayında tamamlandı. Adayların gözleri sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Hakimlik mülakat sonuçları, Adalet Bakanlığı'nın resmi sitesinden öğrenilebiliyor. Peki, Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Hakim savcı sonuçları 2023 nasıl öğrenilir?

Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Hakim savcı sonuçları 2023 nasıl öğrenilir? Adalet Bakanlığı sorgulama ekranı!

Hakimlik mülakat sonuçları 2023 için geri sayım devam ediyor. Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları Nisan ayında tamamlandı. Mülakata katılım sağlayan adaylar hakimlik mülakat sonuçları sorgulama ekranını sık sık sorguluyorlar. Mülakatların Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendirme aşamasında. İşte detaylar...

hakimlik savcılık sonuçları

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Hakimlik mülakat sonuçları için geçen yıl göz önünde bulundurulduğunda Adli-İdari Yargı mülakatları tamamlandıktan yaklaşık 45 gün sonra ilan edilmişti. Bu sene de sonuçların 12 Mayıs tarihine kadar duyurulması bekleniyor.

hakimlik mülakat

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçlarının bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.

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