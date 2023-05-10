Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Hakim savcı sonuçları 2023 nasıl öğrenilir? Adalet Bakanlığı sorgulama ekranı!

Hakimlik mülakat sonuçları 2023 için geri sayım devam ediyor. Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları Nisan ayında tamamlandı. Mülakata katılım sağlayan adaylar hakimlik mülakat sonuçları sorgulama ekranını sık sık sorguluyorlar. Mülakatların Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendirme aşamasında. İşte detaylar...

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Hakimlik mülakat sonuçları için geçen yıl göz önünde bulundurulduğunda Adli-İdari Yargı mülakatları tamamlandıktan yaklaşık 45 gün sonra ilan edilmişti. Bu sene de sonuçların 12 Mayıs tarihine kadar duyurulması bekleniyor.

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçlarının bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.

