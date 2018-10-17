Hakkari 2. Ters Lale Festivali

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de "2. Ters Lale Festivali" kapsamında kitap fuarı düzenlendi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'ndeki fuara katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak, yaptığı konuşmada, Hakkari'nin ülkenin en güzel kentlerinden biri olduğunu söyledi.
Kentin güzelliğinin yanı sıra coğrafi özellikleri ve kültürel yönleriyle de öne çıktığına işaret eden Toprak, ''Şehrimiz yaklaşık 9 bin yıllık geçmişe sahip. Burada birçok medeniyet yaşamış, hayat kurmuş ve uzun dönem içerisinde de binlerce eser bırakmış." dedi.
Bugüne kadar layık olduğu şekilde tanınmayan, Türkiye ve dünyanın gündemine giremeyen coğrafi, kültürel ve sanatsal eserleri gün yüzüne çıkarmayı amaçladıklarını anlatan Toprak, festivaller vesilesiyle de tanıtımını sağlamak istediklerini dile getirdi.
Bu faaliyetlerden birinin de Ters Lale Festivali olduğunu aktaran Toprak, bilgiye en güzel, en doğru ve en kısa yoldan ulaşmanın okumaktan geçtiğini değerlendirerek kitap fuarı düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.
Bu tür etkinliklerin önemine değinen Toprak, şunları kaydetti:
"Buradaki amacımız öncelikle geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz ve çocuklarımız. Onların bu yaşlarda okuma alışkanlığı kazanarak donanım yönünden ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak hale getirmek ve kitap sevgisini aşılamak, kitaplar içerisindeki uçsuz bucaksız dünyaları, hayatları, duyguları keşfetmelerini sağlamak. Bu fuarın daha etkili olabilmesi amacıyla İl Özel İdaresi ve Valiliğimiz tarafından 5 binin üzerinde çocuğa beşer liralık kuponlar dağıttık. İftiharla söyleyebilirim ki burada 15 bin çeşit kitap bulunmakta. Ayrıca birbirinden kıymetli eserleri olan yazarlarımız da aramızda. 102 yayınevimiz bu fuara katılım sağladı.''
Toprak, daha sonra beraberindeki Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Dağ ve Komando Tugay Komutanı Vekili Albay Besim Gökhan Tanrıkulu ile stantları gezdi.
Öğrenci ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarın 5 gün açık kalacağı öğrenildi.
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