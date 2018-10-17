Hakkari 2. Ters Lale Festivali

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de "2. Ters Lale Festivali" kapsamında kitap fuarı düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'ndeki fuara katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak, yaptığı konuşmada, Hakkari'nin ülkenin en güzel kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin güzelliğinin yanı sıra coğrafi özellikleri ve kültürel yönleriyle de öne çıktığına işaret eden Toprak, ''Şehrimiz yaklaşık 9 bin yıllık geçmişe sahip. Burada birçok medeniyet yaşamış, hayat kurmuş ve uzun dönem içerisinde de binlerce eser bırakmış." dedi.

Bugüne kadar layık olduğu şekilde tanınmayan, Türkiye ve dünyanın gündemine giremeyen coğrafi, kültürel ve sanatsal eserleri gün yüzüne çıkarmayı amaçladıklarını anlatan Toprak, festivaller vesilesiyle de tanıtımını sağlamak istediklerini dile getirdi.

Bu faaliyetlerden birinin de Ters Lale Festivali olduğunu aktaran Toprak, bilgiye en güzel, en doğru ve en kısa yoldan ulaşmanın okumaktan geçtiğini değerlendirerek kitap fuarı düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.