Hakkari’de birliklerin geçiş güzergahındaki EYP'li tuzak engellendi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 12.10.2020 günü ilimiz merkez Oğul köyü Ağaçsız mevkiinde icra edilen operasyon kapsamında, operasyonel birliklerin geçiş güzergahı üzerinde bulunan bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanmış vaziyette uzaktan komutalı 2 adet RPG-7 antitank mühimmatına 4 pil bloğu ile bağlantı yapılmış EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun olarak etkisiz hale getirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir"

