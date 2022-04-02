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Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmenden acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

02.04.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde, arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan asteğmeni arama çalışmaları sürerken asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı. Düştüğü yerden 1600 metre uzaklıkta bulunan asteğmenin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Hakkari merkeze gönderilecek.

Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmenden acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Olay, 31 Mart akşamı, Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Samanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli asteğmen, arazi arama-tarama faaliyeti sırasında dengesini kaybederek, Hacıbey Çayı'na düştü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Asteğmen, suda gözden kaybolurken, diğer askeri personelin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinden 28 dalgıç, 300 asker, 30 güvenlik korucusu olmak üzere 358 personelin yanı sıra bölge halkının da desteğiyle başlatılan arama çalışması devam etti ancak bugün asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı. Düştüğü yerden 1600 metre uzaklıkta bulunan asteğmenin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Hakkari merkeze gönderilecek.

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(DHA)


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