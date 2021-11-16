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  4. Hakkari'de Eren Kış-4 Operasyonu başlatıldı

Hakkari'de Eren Kış-4 Operasyonu başlatıldı

16.11.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi-Han Yaylası Operasyonu başlatıldığını açıkladı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 240 personel görev alıyor.

Hakkari'de Eren Kış-4 Operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde “EREN KIŞ-4 ŞEHİT JANDARMA KOMANDO ER İBRAHİM DOĞU (KAZAN VADİSİ-HAN YAYLASI)” Operasyonu başlatıldı.

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Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 240 personel 80 operasyonel tim görev alıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Hakkari
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