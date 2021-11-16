Hakkari'de Eren Kış-4 Operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde “EREN KIŞ-4 ŞEHİT JANDARMA KOMANDO ER İBRAHİM DOĞU (KAZAN VADİSİ-HAN YAYLASI)” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 240 personel 80 operasyonel tim görev alıyor.

Kaynak: İHA

