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Hakkari'de toplu tecavüz skandalı: 11 yaşındaki kız kendini uçurumdan attı! Sapıklar serbest kaldıktan on gün sonra canına kıydı

06.09.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Oğlaklı köyünde N. Y., V. Y. ve Z. Y. adındaki 3 akraba 11 yaşındaki E.'ye toplu tecavüz edip iğrenç olayı kayda aldılar. Kendini uçurumdan aşağı atarak kurtulmaya çalışan E. kan revan içinde bulundu. Köy halkının olayı örtbas etmeye çalıştığı belirtilirken önce tutuklanan zanlılar 8 ay sonra serbest bırakıldı. Günler sonra ise E. henüz 11 yaşındayken canına kıydı. İşte tüyleri diken diken eden iddianın detayları...

Hakkari'de toplu tecavüz skandalı: 11 yaşındaki kız kendini uçurumdan attı! Sapıklar serbest kaldıktan on gün sonra canına kıydı

Gazeteci Timur Soykan'ın Halk TV'de gündeme getirdiği iddiaya göre; mide bulandıran olayın ardından E. hastaneye kaldırıldı ve hemşireye durumu anlatıp şikayetçi oldu. Haklarında soruşturma başlatılan 3 akraba tutuklandı. HTS kayıtlarında E. ile iletişim kurdukları, Adli Tıp kontrolünde ise tecavüz tespit edildi. Olayın iğrenç detaylarını Soykan şöyle anlattı:

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"KIZA AKŞAM 'BİZİMLE AHIRDA BULUŞ' DEMİŞLER"

"Önce N. Y. ahırda 11 yaşındaki E.'nin yanına gidiyor. Diyor ki 'Sana çok acil bir şey söylemem lazım, akşam benle ahırda buluş.' 11 yaşında bir çocuktan bahsediyorsun; acil bir şey, endişeleniyor. Sonra gece babasının telefonundan köyde komşusu olan bu adamları arıyor. Onlar da başka bir telefondan geri dönüyorlar ve mesajlaşıyorlar: 'Ahırın oraya gel.' Kız çöp atıyormuş gibi evden çıkıyor, ahırın oraya gidiyor.

"KENDİNİ UÇURUMDAN ATARAK ELLERİNDEN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR"

Bu 3 kişi, iddianameye ve E'.nin anlattığına göre; darp ediyorlar, dövüyorlar, sonra kollarından, bacaklarından tutup ağzını kapatıp tarla, bahçelik bir yere götürüyorlar ve orada 11 yaşındaki çocuğa tecavüz ediyorlar. Bunu da görüntülerle kaydediyorlar. Kızın ifadesine göre kendisini uçurum gibi bir yerden aşağı atarak kurtulmaya çalışıyor ellerinden.

Sabah 5'te E.'yi buluyorlar; eşyası, kıyafetleri parçalanmış, E. yaralı. Yani basit tedavi ile düzeltilemeyecek kadar yaralı. Kan içinde üstü. Hemen ambulans çağırıyorlar, baygın halde ambulansla hastaneye götürüyorlar."

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SERBEST BIRAKILDILAR, 10 GÜN SONRA CANINA KIYDI

Ancak raporda erkek ve kadın DNA'larının karışmasının yol açtığı belirsizlik nedeniyle zanlılar 8 ay sonra tahliye edildi. Köy halkı ve aile de iddiaya göre olayın üstünün örtülmesi için baskı yaptı. Kendisine tecavüz ettiği öne sürülen 3 akrabanın serbest bırakılması E.'yi ölüme sürükledi. Soykan, açıklamalarına şunları ekledi:

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"Bu adamları serbest bırakanlar, bu adamlar çıktığında nereye gideceklerini bilmiyor. Köye gidecekler. E. nerede, köyde. E. diyor ki 'Bunlar bana tecavüz etti.' Köyde her gün bunlarla yüz yüze bakacak. Bunlar tahliye edildikten 10 gün sonra E. kendini öldürüyor. O 11 yaşında bir çocuk, köyde kendini öldürüyor."

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