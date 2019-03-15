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Hakkari, Siirt ve Şırnak için "yoğun kar yağışı" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

Hakkari, Siirt ve Şırnak için "yoğun kar yağışı" uyarısı

Meteoroloji tarafından, hafta sonu Hakkari ile Siirt'in Pervari, Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, hafta sonu Hakkari ile Siirt'in Pervari, Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar ve yetkililerin, ulaşımda aksama, buzlanma, don, tipi, çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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