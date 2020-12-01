HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakkari Valiliği duyurdu: Sınır hattında ikazlara uyamayan kişi vuruldu

Hakkari Valiliği duyurdu: Sınır hattında ikazlara uyamayan kişi vuruldu

01.12.2020 10:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hakkari Valiliği duyurdu: Sınır hattında ikazlara uyamayan kişi vuruldu

Hakkari Valiliği, Derecik ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde, sınır hattındaki askeri yasak bölgede, uyarılara cevap vermeyen 1 kişinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Derecik ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'ndeki askeri yasak bölgede hudut birlikleri, ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan kişilere sözlü uyarıda bulundu. Uyarılara uymayan kişiler cevap vermeyince ateş açıldı. Açılan ateşte 1 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hakkari Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"30.11.2020 günü saat 14.30 sıralarında, Derecik İlçesi Yeşilova Mahallesi sınır hattı askeri yasak bölgesindeki mücavir alanda yurt dışından yurt içine kaçakçılık maksadıyla girmeye çalışan şüpheli şahıslara karşı görevli Hudut Birliğimiz tarafından sözlü olarak yapılan ikazlara cevap vermemesi üzerine havaya yapılan uyarı atışı sonucunda bir vatandaşımız yaralanmış olup; Derecik Sahra Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konu ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma devam etmektedir."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
O ilimizde durum vahim: Artış yüzde 100'ü geçiyorO ilimizde durum vahim: Artış yüzde 100'ü geçiyor
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Edirne'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Edirne'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 1 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 1 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama

16 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Sayısal Loto sonuçları 30 Kasım 2020 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 30 Kasım Sayısal Loto sonuçları

84 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

Trabzon'da gidişat kötü! Vaka sayısı yüzde 40 arttı

O ilimizde durum vahim: Artış yüzde 100'ü geçiyor

Elektrik kesintisi listesi 1 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

1 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

Zonguldak'ta koronavirüs haritası kırmızıya döndü

Zonguldak'ta koronavirüs haritası kırmızıya döndü

CHP’li belediyenin 'direkli' parkına tepki yağıyor

CHP'li belediyenin parkına tepki yağıyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.