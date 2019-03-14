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Hakkari Valisi Akbıyık, sınır ilçeleri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 19:24 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Irak ve İran sınır hattında bulunan Şemdinli ve Derecik ilçelerini ziyaret ederek, açılış ve incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi Akbıyık, sınır ilçeleri ziyaret etti

Azer DEMİR- Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ, DERECİK (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Irak ve İran sınır hattında bulunan Şemdinli ve Derecik ilçelerini ziyaret ederek, açılış ve incelemelerde bulundu.
Hakkari Valisi Akbıyık, helikopterle Irak sınırındaki Derecik ilçesini geldi. İlk olarak Kaymakam İdris Aslan'ı makamında ziyarek eden Vali Akbıyık, AK Parti Milletvekili Husret Dinç, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Kaymakamlık binasında bulunan kurumları ziyaret eden Akbıyık, ilçeninin genel durumu ile ilgili Kaymakam Aslan'dan bilgi aldıktan sonra mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı. Derecik- Şemdinli ilçeleri arasında bulunan Ortaklar Jandarma Karakolunu ziyaret eden Vali Akbıyık, askerlerle bir araya gelip, sohbet etti.
'ŞEMDİNLİ'DE ÖĞRENCİLERE KİTAP DAĞITTI'
Helikopterle Şemdinli ilçesine geçen Akbıyık, burada da İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhammet Fuat Türkman, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve halk tarafından karşılandı. İlçedeki Aile Destek Merkezi'ndeki kadınlarla bir araya gelen Akbıyık, Cumhuriyet ilk ve ortaokulu ziyaret ederek, 'Bir kitap bir insan' kampanyası kapsamında öğrencilere çeşitli hikaye kitapları dağıttı.
Şemdinli Devlet Hastanesi bünyesinde açılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinin açılışını yapan Vali Akbıyık, hastanede görev yapan doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.Vali Akbıyık, "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’ni açtık. Bu açılışın Tıp Bayramı'na denk gelmesi çok anlamlı oldu. Şemdinli gibi bir ilçemizde fizik tedavi merkezinin olması gerçekten anlamlı. Hakkari'de hastanelerimizde görev yapan doktorlarımız çok güzel hizmet yapıyorlar. Yapılan bu hizmetler Sağlık Bakanlığı’nın değerlendirilmelerinde de görülüyor. Şemdinli’de, Yüksekova’da ve Çukurca’da da öyle. İnşallah Derecik ilçemizde de hastane yapıyoruz, o da aynı şekilde hizmet verecek. Fizik tedavi özellikle engelli, yaşlı hastalarımızın sık başvurduğu bir birim. Şemdinli’de açılması gerçekten çok güzel. Ben emeği geçen sağlık müdürümüze, kaymakamımıza, başhekimimize herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Açılış sonrası Şemdinli Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Akbıyık ve beraberindekiler daha sonra ilçeden ayrıldı.

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Hakkari Valisi Akbıyık, sınır ilçeleri ziyaret ettiHakkari Valisi Akbıyık, sınır ilçeleri ziyaret ettiHakkari Valisi Akbıyık, sınır ilçeleri ziyaret ettiHakkari Valisi Akbıyık, sınır ilçeleri ziyaret etti

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