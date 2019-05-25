Hakkari Valisi Akbıyık'ın hayvan sevgisi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, hayvanseverliğiyle takdir topluyor. Boş zamanlarını köpekleriyle geçirip stres atan Vali Akbıyık, tavuklarını da kendi elleriyle besliyor.

Türkiye'nin en zor coğrafyasında görev yapan Vali İdris Akbıyık, göreve atandığında beraberinde getirdiği 3 yaşındaki 'Lesi' ile 1 yaşındaki 'Boncuk' adını verdiği Golden cinsi köpekleriyle boş zamanlarını geçirip stres atıyor. Vali Akbıyık, 2 horozu ve 6 tavuğu ile de yakından ilgileniyor.

Hükümet konağının önündeki bahçede köpekler için barınak, tavuklar için kümes yaptıran Vali Akbıyık, yoğun iş yoğunluğu içerisinde köpeklere tımar yapıp, kendi elleriyle mamasını verdiğini söyledi. Vali Akbıyık, "Bu köpeklerimiz vali konağı bahçesinde bizlerle beraber yaşıyorlar. Ayrıca tavuklarımız var. Hem organik doğal yumurtalarımızı yiyiyoruz, hem de hayvan ve doğa sevgisini burada gidermiş oluyoruz. İş yoğunluğu içerisinde stresimizi bunlarla atmış oluyoruz. Köpeklerle de özel olarak ilgilenmeye çalışıyorum. Ülke olarak hayvan hakları evrensel beyannamesini kabul ettik. Yani hepsi can taşıyor. Bizim için insan ne kadar kıymetli ise, hayvan da o kadar kıymetli. Hepsi Allah'ın yarattıkları değerli varlıklardır" dedi.

Hakkari'deki huzur ortamına da değinen Vali Akbıyık, "İl merkezi ve ilçelerimizde en ufak bir olay olmuyor. Daha çok kırsal bölgelerimizde meydana gelen saldırılar var. Son zamanlarda şehitlerimiz oldu. Terör örgütü yurt içinde ciddi bir darbe aldı. Son terörist kalmayıncaya kadar da mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.

