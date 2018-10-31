Hakkari Valisi Toprak'a halaylı veda gecesi

"Gerçekten kolay bir veda değil. Burada çok güzel dostluklarımız oldu. Karşılıklı sevgi, saygı içerisinde çok ciddi dostluklarımız oluştu. Çok güzel anılarımız geçti. Benim için kolay bir ayrılık değil. Sizin sıcak sevginiz, bu dağlar, bu coğrafya, dünyada eşi benzeri olmayan manzaralar bizi ailece öyle bir sarmış ki gerçekten buradan nasıl ayrılacağız diye düşünüyoruz. Burada 2,5 yıl görev yaptım. Bizi üzecek, kıracak, sukutuhayale uğratacak hiçbir meseleye rastlamadım. Allah razı olsun hepinizden. Ben size bir adım gelsem siz bize beş adım geldiniz. Hangi konuda 'desteğinizi istiyorum' desem, toplu olarak hepinizi yanımda gördüm. Devlete, bayrağımıza hürmetinizi gördüm. Bizim burada yerleştirmek istediğimiz huzur ortamına katkınızı gördüm net olarak."

Toprak, "Sizler de kendi beldenizde, köyünüzde veya mahallenizde o amaç için çalışıyorsunuz. Hepsi bir araya gelince de Allah'a şükürler olsun ki kepenklerin zorla kapatılmadığı, polis araçlarına, kamu araçlarına taş atmak yerine çocuklarımızın el salladıkları, sevgi ile selam durdukları bir döneme geldik. Bundan vatandaşımız, esnafımız, bizler, güvenlik kuvvetleri, muhtarlarımız memnun. Öyle olunca da Hakkari mükemmel bir şehir haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de bunun için çalıştığını dile getiren Toprak, ildeki bütün çalışma arkadaşlarının da Hakkari'ye ve halkına hizmet etmek istediğini belirtti.

"Her şeyin başı sağlık ama sağlığın bile yaşanabilmesi için bir yerde güven ve huzur ortamının olması gerekmektedir. Bizler asker, polis, jandarma ve güvenlik korucularımızla beraber sizin liderliğinizde, bize sağladığınız huzur ortamında bunu zirvede yaşayarak moral ve motivasyonla beraber iki yıldan fazla süredir beraber yürüttüğümüz hem teröristle mücadele faaliyetlerinde hem de birçok faaliyette başarıyla üstesinden geldik ve aynı moral ve motivasyonda devam ediyoruz. Devletimizin hakikaten bir uyum içerisinde çalışması özellikle böyle hassas yerlerde çok daha büyük önem kazanmaktadır. Bizler bunun zirvesini hakikaten samimiyetle söylüyorum sizinle beraber yaşadık."

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi erbane topluluğu gösterisinin ardından sahneye çıkan sanatçılar Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirdi.

Vali Toprak, eşi Funda Toprak, Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper ile diğer protokol üyeleri halkla halay çekti. Daha sonra Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Toprak'a fahri hemşehrilik beratı takdim etti.

Ayrıca Vali Toprak, program sonunda davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları Mustafa Pala ve İdris Koç, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Durankaya belde Belediye Başkanı Fatih Keskin, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanat önderleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

