Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yapılan ortak operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca ve MİT Başkanlığınca operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 olduğu kaydedildi.

