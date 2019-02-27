HABER

Hakkari'de 247 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 11:12 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 247 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 247 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

Mehmet ÖZKAN-Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 247 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde dün akşam sattlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 32 köy ve 80 mezra ile Yüksekova ilçesinde 59 köy ve 76 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Şehir merkezinde ise belediye ekipleri yol temizleme çalışması yaparken bazı vatandaşlar da evlerinin damlarını temizledi.
FOTOĞRAFLI

Hakkari'de 247 yerleşim biriminin yolu kardan kapandıHakkari'de 247 yerleşim biriminin yolu kardan kapandıHakkari'de 247 yerleşim biriminin yolu kardan kapandıHakkari'de 247 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Oğlunu öldüren baba ağlayarak savunma yaptı!Oğlunu öldüren baba ağlayarak savunma yaptı!
Ankara'da tanzim satış noktalarında ilk gün 23 ton bakliyat satıldıAnkara'da tanzim satış noktalarında ilk gün 23 ton bakliyat satıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehir'de patlama: 1 ölü

Önce patladı, sonra alev alev yandı: 1 ölü

Oğlunu öldüren baba ağlayarak savunma yaptı!

Oğlunu öldüren baba ağlayarak savunma yaptı!

Yurt dışına kaçıracaklardı! Hepsi ele geçirildi

Yurt dışına kaçıracaklardı! Hepsi ele geçirildi

Başta ne olduğunu kimse anlamadı! 8 saatlik çalışma sonrası bakın ortaya ne çıktı!

Başta ne olduğunu kimse anlamadı ama... Sonuç mükemmel!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Tuzla'daki 'koku' soruşturmasında 1 gözaltı

Tuzla'daki 'koku' soruşturmasında 1 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.