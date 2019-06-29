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Hakkari'de 47 aileye 987 küçükbaş hayvan dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 15:44 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de Valilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'Hayvancılığı Geliştirme Projesi’ kapsamında 47 aileye, 987 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de Valilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'Hayvancılığı Geliştirme Projesi’ kapsamında 47 aileye, 987 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Ailelere, küçükbaş hayvan dağıtımı, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki çiftlik mevkiinde yapıldı. Vali İdris Akbıyık, Hakkari’deki en önemli problemin işsizlik ve ekonomi olduğunu söyledi. Bu sıkıntıların ortadan kaldırılması için de Valilik, İl özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak başta hayvancılık olmak üzere meyvecilik ve çeşitli tarım alanları ile turizm konusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bizim bu yıl İl Özel İdaresi'nden ayırdığımız destekleme payı 1,5 milyonu geçti. Merkezde küçükbaş hayvan, Şemdinli, Derecik'te arıcılık, Yüksekova’da mandacılık ve aspir bitkisini destekliyoruz. Yüksekova'da ekilebilir aspir alanı da 15 bin dekara çıktı. Yine Çukurca’da seracılık ile tahin üretimi konusunda desteklerimiz var. Amacımız, Hakkari’de insanımızın bütçesine katkı sunarken, işsizliği bitirip, hayvancılığı de eski günlerine kavuşturmak istiyoruz. Turizm konusunda da Hakkari'ni yüksek bir potansiyeli var. Dağları, kayak merkezini, gölleri turizme açmak istiyoruz. Hakkari'ye ekonomik bir hareketlilik getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımız almış oldukları hayvanlar için de 2 yıla kadar ödeme yapmayacaklar, 2 yılın ardından ise faizsiz üç eşit taksitle ödemelerini yapacaklar. Tabi yine başka bir amacımız da örnek işletmeler oluşturmak. İnşallah amacımıza ve hedeflerimize ulaşırız. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun."

Yapılan konuşmaların ardından proje kapsamında 27 aileye 540 koyun, 27 koç, 20 aileye ise 400 keçi ile 20 teke dağıtıldı. Programın sonunda ise Vali Akbıyık'a, çiftçi birlikleri tarafından keçi tiftiğinden yapılmış ve üzerinde ismi yazılı olan el dokuması kilim hediye edildi.

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