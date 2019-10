Hakkari'de camide kütüphane kuruldu

Yaşar, "Bu projemizi 2019 Mart ayında İçişleri Bakanlığı Sivil Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne sunduk. 'Hakkari-Çanakkale Spor ve Gönül Köprüsü' projemiz kabul edildi. Bu proje ile birlikte 5’i sportif, 2’si de kültürel olmak üzere 7 faaliyette bulunuyoruz. Bağışlı Köyü’nde ilk defa çocuklarımızın, gençlerimizin, üniversiteye hazırlanmamaları için küçük bir kütüphane kurduk. Bu kütüphanemizde şu an bin 500 kitap bulunuyor. Bu kütüphanemizde bilgisayar ve yazıcımız da var. Yakın zamanda internet erişimi de sağlanacak. Projemizi kabul eden İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere bu konuda destek olan Hakkari Valiliği'ne ve Hakkari Üniversitesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu proje kapsamında 1 ile 6 Kasım 2019 tarihleri arasında Çanakkale ve İstanbul'a 6 günlük bir gezi düzenleyeceğiz. Bu gezide Çanakkele Şehitliği ziyaret edilecek ve böylece Hakkari'deki gençlerin manevi bir yer olan Çanakkale ile tanışmaları sağlanacak" diye konuştu.

İLK KEZ VALİ GÖRDÜLER

Kütüphanede açılışına katılan ve ilk kez köylerinde vali gören öğrenciler ile Hakkari Valisi İdris Akbıyık arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Hayatlarında ilk kez vali gören çocuklar not defterlerine, Vali Akbıyık’ın imza atmasını istediler. Küçük çocukları kırmayan Vali Akbıyık sırayla çocukların not defterlerini imzaladı. Bağışlı Mehmetçik Ortaokulu öğrencisi Gülbeyaz Kılıç ise ilk defa vali gördüklerini, valinin not defterine attığı imzayı ömür boyu saklayacağını söyledi.