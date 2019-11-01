Hakkari'de gerçeği aratmayan trafik kazası tatbikatı

Senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezine gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Jandarma ve polis, ekiplerin kazaya müdahale edilebilmesi için yolu ulaşıma kapattı. Bölgeye gelen diğer ekipler, araçlardan dışarı fırlayan ve araçta sıkışan yaralıları kurtarıp hastaneye sevk etti.

''Ardından 112 sağlık ekibi, UMKE, AFAD, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Araç içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye götürüldü. Tatbikatta otomobil içerisinde sıkışan yaralı ise AFAD ve UMKE ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Motorundan alev alan araca da itfaiye ekipleri müdahale etti. Tatbikat, başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Amacımız zaman zaman bu tür tatbikatları yaparak, kurumlarımızın kabiliyetlerini görmek, çalışanlarımızın tecrübelerine tecrübe katmaktır, Ekiplerimizin birbirleriyle uyumunu, kontrollü bir şekilde nasıl çalıştıklarını görmek."

