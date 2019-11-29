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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 15:51 | Son Güncelleme

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla birtakım önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (İl merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 30 Kasım saat 00.00'dan 14 Aralık saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı/bildiri dağıtma ve benzer türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır.''

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Anahtar Kelimeler:
gösteri ve yürüyüş Hakkari

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