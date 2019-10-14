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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:10 | Son Güncelleme

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma ve stant açma gibi etkinlikler bir ay süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve meydana gelebilecek provokasyonun engellenebilmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19 maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, Hakkari il sınırları içinde (il merkezi, dış ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 16 Ekim 00.00'dan 14 Kasım saat 23.59'a kadar 30 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı, bildiri dağıtma ve benzeri türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

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