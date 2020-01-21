Hakkari'de projelerle 250 kadın ve engelli istihdam edilecek

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) uygulanacak "Engelleri Üreterek Aşıyorum" ve "Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu" projeleri ile 250 kadın ve engellinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Valilik ve İl Özel idaresince yürütülecek 2,5 milyon lira bütçeli projelerin tanıtımı için Valilik salonunda toplantı düzenlendi.

Burada konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sosyal Gelişmeyi Destekleme (SOGEP) kapsamında üç proje hazırladıklarını ve bu projelerden ikisinin desteklenmeye hak kazandığını söyledi.

Projelerin amacının toplumdaki dezavantajlı grupların istihdama daha fazla katılımını sağlamak ve üretkenliklerini artırmak olduğuna vurgu yapan Akbıyık, şöyle devam etti:

"Bir projemiz, Engelleri Üreterek Aşıyorum projesidir. Bu projeyle yaklaşık 100 engelli vatandaşımıza istihdam alanı oluşturacağız. Diğer projemiz Hakkari'de Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu projesidir. Burada da yine 150'ye yakın kadınlarımıza ve engelli vatandaşlarımıza yönelik istihdam oluşturulacak."