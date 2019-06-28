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Hakkari'de Şehit Piyade Onbaşı Önlemeç için tören

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

HAKKARİ Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda, nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç için tören düzenlendi.

Hakkari'de Şehit Piyade Onbaşı Önlemeç için tören

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda, nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç için tören düzenlendi.
Hakkari Dağ Komando Tugayı'ndaki törene; Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı. Şehit Önlemeç'in Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından şehidin özgeçmişi okundu. Okunan duaların ardından şehit Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in cenazesi, Isparta'nın Yalvaç ilçesine uğurlandı.

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Hakkari'de Şehit Piyade Onbaşı Önlemeç için törenHakkari'de Şehit Piyade Onbaşı Önlemeç için törenHakkari'de Şehit Piyade Onbaşı Önlemeç için törenHakkari'de Şehit Piyade Onbaşı Önlemeç için tören

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