Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen mağarada, 8 el bombası ve çok miktarda mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen ile Dağ ve Komando Tugay komutanlıkları ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.
Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda 3 bin 200 ile 3 bin 530 rakımda yürütülen operasyonda mağara tespit edildiği aktarılan açıklamada, "6 büyük tüp, hilti, 8 el bombası, 250 bixi mühimmatı, havan mühimmatı, zagros alev gizleyen, LCD monitör, 4 regilatör, 4 gazlı ocak, çok sayıda jelikan mazot ve benzin, 4,5 kilovatlık jeneratör, 5 çuval bulgur, 7 çuval kırmızı mercimek, 10 çuval makarna, 3 büyük akü, 10 çift eski tip hedik, 10 adet 18 litre sıvı yağ, elektrikli ocak, temizlik malzemesi, uydu alıcısı, mutfak malzemesi, anahtar takımı, 200 metre kablo, sağlık yaşam malzemesi, günlük defterler, kitaplar, uyku tulumu, 3 küçük tüp, çok sayıda battaniye, 5 pil bloku ele geçirildi." denildi.
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