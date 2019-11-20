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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah, patlayıcı ve mühimmat bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 16:55 | Son Güncelleme

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah, patlayıcı ve mühimmat bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari kırsalındaki terör operasyonunda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, merkez Oğul köyü kırsalında yürütülen arama taramada, araziye gömülü 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 451 fişek, 9 milimetre çapında makineli tabanca, 40 fişek, dragunov keskin nişancı tüfeği, 8 şarjör ve bu silaha ait 200 fişek, 2 bin biksi makineli tüfek fişeği, 500 metre kablo, 4 el bombası, 1 kilogram C4 patlayıcı, el telsizi, 30 pil bloğu, örgütsel kıyafet, uyku tulumu, 6 sırt çantası, 10 kütüklük, 3 silah bakım kiti ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari mühimmat patlayıcı silah Terörle Mücadele

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