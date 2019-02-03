Hakkari'de Vatan Tepesi'ne zorlu tırmanış

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir grup dağcı ve doğasever, Vatan Tepesi'ne zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Kentin doğasına ve kış turizmine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği ile Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) işbirliğinde kış faaliyetleri kapsamında tırmanış etkinliği düzenlendi.

Kıran Mahallesi'nden başlatılan etkinlikte dernek üyesi ve doğaseverlerden oluşan 32 kişilik grup, 2 bin 472 rakımlı Vatan Tepesi'ne hareket etti.

Yer yer bir metreyi aşkın karda ve zaman zaman etkili olan tipide ilerleyen katılımcılar, yaklaşık 3,5 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

Burada ihtiyaçlarını gideren grup üyeleri, daha sonra halay çekti, karla kaplı yüksek zirvelerde olaşan güzel kış manzaralarında fotoğraf çekerek karın tadını çıkarttı.

TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek ve il temsilciliğinin düzenlediği faaliyette katılımcıların Vatan Tepesi'ne tırmandığını söyledi.

Bundan sonra da birçok zirve tırmanışı olacağını belirten Ertunç, şöyle devam etti: