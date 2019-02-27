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Hakkari'deki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 20:09 | Son Güncelleme

Hakkari'de, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ve bazı tanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar, aileleri ile avukatları duruşmada hazır bulundu.

Savunma yapan Otal ve diğer sanıklar tahliyelerini talep etti.

Sanıkların savunma ve talepleri ile bazı tanıkları dinleyen mahkeme, duruşmayı erteledi.

FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 32 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

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darbe girişimi davası FETÖ/PDY Hakkari

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