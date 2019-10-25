Hakkari'deki tarihi yapılar turizme kazandırılıyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Kadim tarihi ve doğal güzellikleri yıllarca terör olaylarının gölgesinde kalan Hakkari'nin, doğa ve kış turizminin yanı sıra inanç turizminde de hak ettiği yere gelmesi için tarihi cami, medrese ve saray gibi yapılar restore ediliyor.

Hakkari Valiliği, asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin, artık terörle değil kayakla, doğa sporlarıyla, inanç turizmiyle anılması için çalışma yürütüyor.

Kentteki kayak merkezini büyüten, saklı kalan doğal güzellikleri turizme kazandıran Valilik, kentin tarihi yapılarının restorasyonunu da yaptırarak turizme kazandırıyor.

- Kayme Sarayı tamamlandı

Osmanlı döneminde Şemdinli ilçesinin Bağlar köyünde inşa edilen, tarihi yapısına uygun restore edilerek turizme kazandırılan Kayme Sarayı'nın "Seyyid Taha-i Hakkari İslam Müzesi"ne dönüştürülmesi için girişimler sürerken aynı köydeki "Şemdinli Nehri İnanç Turizm Koridoru Projesi"nin hayata geçirilmesi için de çalışmalar devam ediyor.

Valilik, kentin birçok yerindeki tarihi camileri hem vatandaşların kullanımına açmak hem de turizme kazandırmak için restorasyon projelerine ağırlık veriyor.