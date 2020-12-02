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  4. Hakkında 46 suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı

Hakkında 46 suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı

02.12.2020 18:59 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de çeşitli olaylardan toplam 46 suç kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalanarak tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde suçların engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kırıkkale’de çeşitli olaylardan toplam 46 suç kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde suçların engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ekipler uyuşturucu kullanmak, kasten yaralama ve hırsızlık suçları olmak üzere toplamda 46 suç kaydı bulunan ve hakkında ’silahla yağma’ suçundan 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ş. isimli şahıs yakalandı.

Ayrıca ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.P. isimli şahıs da aynı gün ekiplerce yakalandı. Söz konusu iki şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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