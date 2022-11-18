HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakmar çalışma saatleri nedir, hafta sonu kaça kadar açık? Hakmar şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hakmar çalışma saatleri nedir, hafta sonu kaça kadar açık? Hakmar şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

18.11.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta İstanbul ve Kocaeli olmak üzere pek çok noktada şubesi bulunan Hakmar oldukça tercih edilen zincir marketlerden biridir. Hakmar çalışma saatleri de bu market zincirinden alışveriş yapmak isteyen müşteriler tarafından oldukça merak ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri market zincirinin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Hakmar şubeleri cumartesi pazar çalışıyor mu?

Hakmar çalışma saatleri nedir, hafta sonu kaça kadar açık? Hakmar şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hakmar mesai saatleri içinde uzun yıllardır hizmet veren marketlerden biridir. İlk olarak 1997 yılında İstanbul Pendik'te kurulan market zincir zamanla birçok şube açmıştır. Günümüzde büyümeye devam eden bir alt yapıya sahip olan Hakmar'ın bugün şube sayısı 25'e yükselmiştir. Hakmar hafta içi çalışma saatleri ve Hakmar hafta sonu çalışma saatleri alışveriş yapmak isteyenlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Hakmar çalışma saatleri nedir?

Hakmar market şubeleri haftanın 7 günü vatandaşa hizmet veren zincir marketlerden biridir. Cazip fiyat avantajları ile çok sık tercih edilen bir market olan Hakmar market şubelerinde ürün çeşitliliği mağaza büyüklüğüne ve hizmet verdiği bölgeye göre değişkenlik gösterir. Hakmar zincir marketlerde çalışma saatlerinde Hakmar mesai saatleri hafta içi ve hafta sonu değişiklik göstermez. Haftanın tüm günleri aynı saatte açılır ve aynı saatte kapanır.

Hakmar şubeleri saat kaçta açılıyor?

Hakmar hafta içi çalışma saatleri tüm şubelerinde aynıdır ve bazı durumlar dışında değişiklik göstermez. Hakmar açılış saati sabah 09.00'dır. Hakmak açılış saatinden kapanış saatine kadar kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam eder. Hakmar öğle arası saatleri içerisinde de herhangi bir ara vermeden hizmet vermeye devam eder. Özellikle İstanbul ve Kocaeli'de pek çok şubeye sahip olan Hakmar cuma çalışma saatleri de diğer günler ile aynı olarak devam eder.

** Hakmar şubeleri saat kaçta kapanıyor?"

Yaz ve kış dilimiz bazında aynı saatlerde halka hizmet vermeye devam eder. Son yıllarda öncü olan firmalardan biri olan ve deneyimli bir alışveriş marketi sayılan Hakmar kapanış saati akşam 21.00'dır. Bu bağlamda Hakmar çalışma saatleri sabah 09:00 ile akşam 21:00 arasıdır. Ayrıca son yıllarda Hakmar express sayesinde Hakmar zincir marketlerinden online olarak alışveriş yapabilmek de mümkün hale gelmiştir. Hakmar kapanma saati her gün aynı şekilde devam eder. Hakmar hafta içi çalışma saatleri ve günleri şu şekildedir:

  • Pazartesi: 09.00 - 21.00
  • Salı: 09.00 - 21.00
  • Çarşamba: 09.00 - 21.00
  • Perşembe: 09.00 - 21.00
  • Cuma: 09.00 - 21.00

Hakmar cumartesi pazar kaça kadar açık?

Personelleri ile deneyimli bir kadrosu bulunan Hakmar bünyesinde disiplinli çalışanlar barındırır. Hakmar hafta sonu çalışma saatleri, hafta içi çalışma saatleri ile aynıdır. Hakmar haftanın 7 günü aynı saat aralığında müşteriye hizmet vermeye devam eder. Hakmar hafta sonu çalışma saatleri de 09.00 ila 21.00 arasında devam eder. "Pazar günü Hakmar açık mı?" konusu da müşteriler tarafından merak edilen bir diğer konudur. Haftanın her günü hizmet veren Hakmar pazar günleri de 09.00 ile 21.00 saatleri arasında açıktır. Ayrıca tüm resmî tatillerde ve dinî bayramlarda da açık olan market halka hizmet vermeye devam eder.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 ilde DEAŞ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı11 ilde DEAŞ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Sokak ortasında 2 genç kıza kabusu yaşattı! 'Canımızı zor kurtardık'Sokak ortasında 2 genç kıza kabusu yaşattı! 'Canımızı zor kurtardık'
Sosyal medyayı yıkan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyorduSosyal medyayı yıkan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyordu
Anahtar Kelimeler:
hakmar market

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Sabotaj iddiası resmen doğrulandı! Patlayıcı kalıntıları bulundu

Sabotaj iddiası resmen doğrulandı! Patlayıcı kalıntıları bulundu

Azeri mafya babası öldürülmüştü! Katil zanlısından şok sözler

Azeri mafya babası öldürülmüştü! Katil zanlısından şok sözler

İade edilen kabanın cebinden çıktı! 30 bin TL değerinde

İade edilen kabanın cebinden çıktı! 30 bin TL değerinde

İlginizi Çekebilir

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.