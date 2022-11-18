Hakmar çalışma saatleri nedir, hafta sonu kaça kadar açık? Hakmar şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hakmar mesai saatleri içinde uzun yıllardır hizmet veren marketlerden biridir. İlk olarak 1997 yılında İstanbul Pendik'te kurulan market zincir zamanla birçok şube açmıştır. Günümüzde büyümeye devam eden bir alt yapıya sahip olan Hakmar'ın bugün şube sayısı 25'e yükselmiştir. Hakmar hafta içi çalışma saatleri ve Hakmar hafta sonu çalışma saatleri alışveriş yapmak isteyenlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Hakmar çalışma saatleri nedir?

Hakmar market şubeleri haftanın 7 günü vatandaşa hizmet veren zincir marketlerden biridir. Cazip fiyat avantajları ile çok sık tercih edilen bir market olan Hakmar market şubelerinde ürün çeşitliliği mağaza büyüklüğüne ve hizmet verdiği bölgeye göre değişkenlik gösterir. Hakmar zincir marketlerde çalışma saatlerinde Hakmar mesai saatleri hafta içi ve hafta sonu değişiklik göstermez. Haftanın tüm günleri aynı saatte açılır ve aynı saatte kapanır.

Hakmar şubeleri saat kaçta açılıyor?

Hakmar hafta içi çalışma saatleri tüm şubelerinde aynıdır ve bazı durumlar dışında değişiklik göstermez. Hakmar açılış saati sabah 09.00'dır. Hakmak açılış saatinden kapanış saatine kadar kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam eder. Hakmar öğle arası saatleri içerisinde de herhangi bir ara vermeden hizmet vermeye devam eder. Özellikle İstanbul ve Kocaeli'de pek çok şubeye sahip olan Hakmar cuma çalışma saatleri de diğer günler ile aynı olarak devam eder.

** Hakmar şubeleri saat kaçta kapanıyor?"

Yaz ve kış dilimiz bazında aynı saatlerde halka hizmet vermeye devam eder. Son yıllarda öncü olan firmalardan biri olan ve deneyimli bir alışveriş marketi sayılan Hakmar kapanış saati akşam 21.00'dır. Bu bağlamda Hakmar çalışma saatleri sabah 09:00 ile akşam 21:00 arasıdır. Ayrıca son yıllarda Hakmar express sayesinde Hakmar zincir marketlerinden online olarak alışveriş yapabilmek de mümkün hale gelmiştir. Hakmar kapanma saati her gün aynı şekilde devam eder. Hakmar hafta içi çalışma saatleri ve günleri şu şekildedir:

Pazartesi: 09.00 - 21.00

Salı: 09.00 - 21.00

Çarşamba: 09.00 - 21.00

Perşembe: 09.00 - 21.00

Cuma: 09.00 - 21.00

Hakmar cumartesi pazar kaça kadar açık?

Personelleri ile deneyimli bir kadrosu bulunan Hakmar bünyesinde disiplinli çalışanlar barındırır. Hakmar hafta sonu çalışma saatleri, hafta içi çalışma saatleri ile aynıdır. Hakmar haftanın 7 günü aynı saat aralığında müşteriye hizmet vermeye devam eder. Hakmar hafta sonu çalışma saatleri de 09.00 ila 21.00 arasında devam eder. "Pazar günü Hakmar açık mı?" konusu da müşteriler tarafından merak edilen bir diğer konudur. Haftanın her günü hizmet veren Hakmar pazar günleri de 09.00 ile 21.00 saatleri arasında açıktır. Ayrıca tüm resmî tatillerde ve dinî bayramlarda da açık olan market halka hizmet vermeye devam eder.



