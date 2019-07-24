"Hal"den hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sebze ve Meyve Halinde, park halindeki araçlardan 9 cep telefonu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Polis, Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde farklı tarihlerde 6 kez "otodan hırsızlık" ile 9 cep telefonu çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ekipler, güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ışığında şüpheliyi tespit etti. 32 yaşındaki şüpheli Müslüm G, 22 Temmuz'da telefon çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, 5 farklı model ve markada cep telefonu bulundu.

Şüphelinin, daha önce de 6 kez "otodan hırsızlık", 8 kez "uyuşturucu madde kullanma", 1 kez "açıktan hırsızlık" ve 1 kez de "cinsel taciz" suçlarından toplam 16 sabıka kaydı bulunduğu tespit edildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

