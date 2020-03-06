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Half-Life Alyx gelmiş geçmiş en pahalı VR oyunu olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.03.2020 10:45 | Son Güncelleme

Half-Life Alyx, Valve tarafından geliştirilen sanal gerçeklik oyunu. Oyun 2007 yılında piyasaya sürülen Half-Life: Episode Two’nun öncesini konu ediniyor. Valve, Half-Life’ yeni oyunu için sanal gerçeklik oyunlarının amiral gemisi ifadesini kullandı. Half-Life Alyx bilgisayar üzerinden bütün sanal gerçeklik gözlükleri ile oynanabilecek.

Half-Life Alyx gelmiş geçmiş en pahalı VR oyunu olacak

Firma oyunun 23 Mart 2020’de satışa sunulacağını duyurduğu andan itibaren Valve Index İsmini verdiği vr gözlük setinin satışlarında inanılmaz bir artış yaşandı. Oyunun duyurulmasından hemen sonra Valve’nin bir hayli pahalı vr seti tam 103 bin adet sattı. Stoklar tükendi ancak yeni stokların yolda olduğu söyleniyor. Bu yeni stoklar Corona Virüsü olarak bilinen ve dünyada binlerce insanın ölümüne sebep olan hastalığın yayılmaya başlamasından hemen önce yola çıkmış. Bu nedenle bir tedirginlik söz konusu.

Resmi olmayan bilgilere göre Valve Indeks 9 Mart’ta satışa hazır hale gelecek. Tahmin o yönde ki stoklar hemen tükenecek. Çünkü sadece forum sitesi Reddit’e bile çok sayıda yorum gelmiş. Bazı kişiler daha fazla bilet satmalıyım derken bazıları 10.000 euroyu gözden çıkardım diyor. Valve Index ülkemizde 11.900 TL fiyat etiketine sahip.

HALF LİFE ALYX EN PAHALISI OLACAK

Oyunun fiyatına gelince dediğimiz gibi gelmiş geçmiş en pahalı vr oyunu olacak. Piyasaya sızan bilgilere göre oyun 919 paunda satışa sunulacak. Türkiye fiyatı hakkında bir şey söylemek için şu an etken olsa da bu fiyatlara bir de vergi eklenirse satış rakamı düşük olacak gibi duruyor. Valve önceki gün oyunun 3 adet oynanış videosunu yayınladı. 13 yıldır oyunu bekleyen hayran kitlesi bu videolardan oldukça etkilenmiş benziyor.

YETKİLİLER: HALF LİFE İÇİN BU DAHA BAŞLANGIÇ

Firma yetkilileri bu oyunun Half-Life için yeni bir başlangıç olduğunu dile getiriyor. Bu da yeni oyunlar için bu kadar uzun süre beklemeyeceğimiz anlamına geliyor.  Belki bilmiyorsunuz ama Avrupa’da binlerce kişi gösteri yapıp Valve’nin devam oyunlarını piyasaya sürmesi için gösteriler yapmıştı.

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