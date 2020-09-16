Haliç Köprüsü'nde feci kaza!

Kaza D-100 Karayolu Haliç Köprüsü, Ankara istikametinde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Caner Yalçın'ın kullandığı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle köprü üstünde arıza yaptı. Sürücü de arızalanan aracını kenara çekerek gerekli reflektörleri yola koyduktan sonra çekicinin gelmesi beklemeye başladı.

İddiaya göre, aynı yönde arkadan gelen otomobili kullanan Hamit Karakaş ise arızalanan aracı son anda görüp frene bastı. Bu sırada Kani Davarcı yönetiminde seyir halindeki kamyon sürücüsü de arızalanan araç için duran otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki Hamit Karakaş ile Latif Tekbaş isimli arkadaşı yara almazken otomobilin arka koltuğunda oturan Ali Deveci isimli yolcu ise yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da duruma polis, İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan çıkarılan Ali Deveci'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.