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  4. Haliç Köprüsü’nde trafiği kilitleyen kaza: 3 yaralı

Haliç Köprüsü’nde trafiği kilitleyen kaza: 3 yaralı

07.12.2020 14:49 | Son Güncelleme:
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Haliç Köprüsü’nde önündeki araca çarpan bir otomobil takla attı.

Haliç Köprüsü’nde önündeki araca çarpan bir otomobil takla attı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.
Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Haliç Köprüsü Okmeydanı istikametinde meydana geldi. Köprü üzerinde seyir halindeki 34 CMN 528 plakalı Volkswagen marka otomobil, önündeki araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü, yanında bulunan bir kişi ve diğer aracın şoförü yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Haliç köprüsünde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılma çalışmaları sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik de normale döndü.

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