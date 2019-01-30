Haliç’te geleneksel haç çıkarma töreni yapıldı

Hristiyan Ortodoks inancına göre Hazreti İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Balat’taki Aya Yorgi Kilisesi’nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetiminde yapılan törene Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da katıldı. Soğuk havaya rağmen denize atlayan gençler, Patrik Bartholomeos’un attığı haçı çıkarmak için birbiriyle yarıştı.

Fatih Balat’taki Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi’nde Hristiyan Ortodoks inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü sebebiyle ayin düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği ayine, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ortodoks din adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılan Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko, cemaat mensupları kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı. Haliç’te deniz polisi bekletilirken, töreni izlemeye gelenler aranarak törenin yapılacağı alana geçtiler. Bartholomeos’un haçı denize atmasıyla, teknelerde bekleyen katılımcılar, Haliç’in soğuk sularına atladı. Töreni sahilden izleyen çok sayıda turist ve vatandaşlar töreni cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti. Tören aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sonlandırıldı.

