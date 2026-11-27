Halıdaki kötü kokular nem, yemek artıkları, toz ve kir birikmesi nedeniyle ortaya çıkabilir. Elektrik süpürgesiyle temizlik halıların temiz kalmasına yardımcı olsa da liflere sinen rahatsız edici kokuları gidermeye her zaman yetmez. Bu sorunla mücadele etmek için kullanılan ev yöntemlerinden biri, mutfakta sık kullanılan ve ev temizliğinde de yararlanılan karbonat.

Belirli kokuları nötralize edebilmesi, karbonatı özel temizlik ürünlerine başvurmadan halıları tazelemek için bir seçenek hâline getiriyor. Ancak malzemeye zarar vermemek için karbonatın nasıl doğru uygulanacağını ve hangi önlemlerin alınması gerektiğini bilmek önemli.

Karbonat, belirli kokuları nötralize etme özelliği nedeniyle ev temizliğinde kullanılan ürünlerden biri. Utah State University, bu maddenin asit kaynaklı kokuları nötralize ettiğini ve ortamdaki diğer bazı kokuları emebildiğini açıklıyor. Üniversite, karbonatı halı kokularını gidermeye yönelik seçenekler arasında da sayıyor.

Bu yöntem, Kanada'daki kamu kuruluşu Canada Mortgage and Housing Corporation'ın (CMHC) ev bakımı kılavuzunda da yer alıyor. Kılavuzun halılara ayrılan bölümünde, birikmiş kokuların giderilmesine yardımcı olması için yüzeye karbonat serpilmesi öneriliyor.

Uygulama için karbonat halının üzerine serpilerek özellikle kokuların yoğunlaştığı bölgelere dağıtılıyor. CMHC'nin kılavuzuna göre toz, elektrik süpürgesiyle temizlenmeden önce en az 30 dakika bekletilmeli.

Ürünü halının tamamına uygulamadan önce görünmeyen küçük bir bölümde denemek ve halı üreticisinin talimatlarına başvurmak uygun olur. Ayrıca karbonat kalıntılarını gidermek için halının dikkatlice süpürülmesi önemli.