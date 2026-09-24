Halıdan parkeye geçerken başlık değiştirme derdini unutturan 8 temizlik çözümü

İşte Philips 8000 Serisi'nin, halıdan sert zemine kesintisiz geçiş sağlayarak başlık değiştirme derdini unutturan 10 benzersiz temizlik çözümü:

1. TriActive Akıllı LED başlık zemin tipini otomatik tanır.

Geleneksel süpürgelerin aksine, Philips 8000 Serisi zemin tipini kendisi tanır ve uyum sağlar. Siz hiçbir manuel ayarla uğraşmadan, o halı veya parke geçişlerini anında algılayarak temizliği kesintisiz sürdürür.

2. Otomatik zemin ayarı emiş gücünü kendisi optimize eder.

TriActive Akıllı LED başlık, zemin tipinize göre emiş gücünü otomatik olarak ayarlar. Parkeden halıya geçtiğiniz an, halının derinindeki kirleri çekmek için gücü kendisi artırır; böylece düğmelere basma derdini unutturur.

3. İki kat emiş gücüyle tek seferde süpürüp siler.

Sert zeminlerde temizlik sürenizi yarı yarıya indiren bu sistem, tek temizlikte hem süpürme hem silme yapar. İnce tozları, lekeleri temizlerken bakterileri %99'a varan oranda giderir.

4. İkili emiş kanalları hem ileri hem geri hareketle temizler.

Süpürüp silme başlığının biri arkada, biri önde bulunan ikili emiş kanalları sayesinde cihazı ister ileri ister geriye doğru hareket ettirin; her iki yönde de önce süpürür, ardından siler.

5. LEDGuide özellikli aksesuarlar anında el tipi kullanıma dönüşür.

Koltuk üstleri veya dar alanlar için parça kutusunu açmanıza gerek yoktur. Cihazı zahmetsizce el tipine dönüştürüp LEDGuide özellikli aksesuarları takarak mobilyalar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

6. Dijital ekran akıllı bildirimlerle tüm bilgileri anlık verir.

Oldukça akıllı olan entegre dijital ekran, temizlik sırasında ve sonrasında ihtiyacınız olan tüm bilgileri verir.

7. Akıllı başlık kenar ve köşelere 0 mm mesafede temizlik yapar.

Halıların parkeyle birleştiği duvar dipleri ve köşeler için ayrı bir ince uçlu aparat takmanıza gerek kalmaz. Akıllı başlık, kenarlara sıfır mesafede temizlik yaparak tüm köşeleri tek geçişte süpürür.

8. Güçlü pil turbo modda bile 30 dakika kesintisiz çalışır.

Başlık değiştirme derdi bittiği için temizlik çok daha hızlı tamamlanır. Değiştirilebilir güçlü pili sayesinde Eco modunda 80 dakika, en yüksek performans gerektiren Turbo modunda ise tam 30 dakika kesintisiz çalışarak tüm evi tek seferde bitirir.