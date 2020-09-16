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  4. Halil Sezai tarafından saldırıya uğrayan yaşlı adamın oğlu konuştu

Halil Sezai tarafından saldırıya uğrayan yaşlı adamın oğlu konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

Ünlü Şarkıcı Halil Sezai, gürültü yaptıkları iddiasıyla kendilerini uyaran yaşlı adamın evini arkadaşlarıyla basıp feci şekilde dövdü.

Ünlü Şarkıcı Halil Sezai, gürültü yaptıkları iddiasıyla kendilerini uyaran yaşlı adamın evini arkadaşlarıyla basıp feci şekilde dövdü. Saldırıya uğrayan yaşlı adamın oğlu babasıyla ilgili olarak, "Burnunda kırık var büyük ihtimal, kanıyor sürekli" dedi.
Olay dün sabah saatlerinde Tuzla’da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir kişiyle tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen bu kişiyle Sezai ve yanındakiler kavga etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Halil Sezai’nin yaşlı adama yumruklarla saldırdığı görüldü.
Saldırıya uğrayan yaşlı adamın oğlu olayla ilgili olarak, "Ben strese girdim. Babam zaten kalbinden rahatsız. Korona virüsten dolayı korkuyor, hastaneye götüremiyoruz. Burnunda kırık var büyük ihtimal, kanıyor sürekli. Ağrısı, sızısı var" dedi.

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