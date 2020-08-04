Halıları yıkamadan pırıl pırıl yapmak mümkün! Nişasta ve karanfil ile...

Halılarınızın temizliği için bir diğer formül de karbonat ve mısır nişastasının birlikteliğinden ortaya çıkıyor. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler;

Bu işlemi gerçekleştirirken nişastayı eşit miktarda ve halının tüm noktalarına gelecek şekilde döktüğünüzden emin olun.

Her evde bulunduğundan emin olduğumuz mısır nişasta sı, halılarınızı su ve sabun olmadan kolayca temizlemenize yardımcı olur.

Halılar evimizin en çabuk kirlenen eşyaları. Peki, halı temizliğinin son derece pratik yöntemlerle, suya ve sabuna dokunmadan da sağlanabildiğini biliyor musunuz? Halılarınızı yıkamak zorunda kalmadan ilk günkü temizliğine kavuşmasına yardımcı olabilecek yöntemleri yazımızda sizler için bir araya getirdik.

1 fincan mısır nişastası

1 fincan kuru nane

1 yemek kaşığı karanfil

1 yemek kaşığı boraks

Öncelikle bu malzemelerin ne işe yarayacağını bilmeniz önemli. Karbonat ya da kabartma tozu kiri yumuşatarak halının üzerinden daha kolay çıkmasına yardımcı olurken kuru nane ise halınızın daha güzel kokmasını sağlar. Nane ayrıca mikrop öldürücü özelliği ile halınızın üzerinde oluşması muhtemel bakteri ve virüsleri yok eder. Karanfili isteğe bağlı kullanabilirsiniz, bu da halınızın daha güzel kokmasını sağlar. Boraksın kullanımı da isteğe bağlı olsa. Ama bilmelisiniz ki boraks çok işe yarayan bir madde. Çünkü hem temizleyici hem de dezenfekte edici.

Temizlik işlemine başlamadan bir kabın içerisinde ihtiyacınız olan tüm bu malzemeleri karıştırın.

Ardından halınızın üzerine eşit miktarda serpin ve bir diş fırçası yardımıyla tüylerinin arasına doğru yedirin.

Bu işlemin ardından en az iki saat boyunca bekleyin. Bekleme süreniz ne kadar uzun olursa halınızın üzerinde yer alan bakterilerin çok daha büyük bir kısmı yok olacak.

Ertesi gün halınızın üzerini bir elektrik süpürgesi ile iyice temizleyin. Halınızın yeni hali sizi bile şaşırtacak!

HALI TEMİZLEME TOZU

Halılarınızı halı temizleme sabunu ya da halı temizleme tozu ile de temizleyebilirsiniz. Halı temizleme sabunu kullandığınızda su ile durulama yapmak durumunda kalacağınız için halı temizleme tozu daha avantajlı bir yöntem.