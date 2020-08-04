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Halıları yıkamadan pırıl pırıl yapmak mümkün! Nişasta ve karanfil ile...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çok zaman kaybettirdiği için ev temizliği çoğu zaman can sıkıcı bir durum haline geliyor. Fakat bazı püf noktaları bilirseniz saatler süren temizlikten kolayca kurtulabilirsiniz. En çok zaman harcadığınız halı temizliğini de kolayca halletmenin bir başka yöntemi olduğunu biliyor muydunuz? İşte halı yıkamadan halı temizliğinin püf noktaları...

Halıları yıkamadan pırıl pırıl yapmak mümkün! Nişasta ve karanfil ile...

Halılar evimizin en çabuk kirlenen eşyaları. Peki, halı temizliğinin son derece pratik yöntemlerle, suya ve sabuna dokunmadan da sağlanabildiğini biliyor musunuz? Halılarınızı yıkamak zorunda kalmadan ilk günkü temizliğine kavuşmasına yardımcı olabilecek yöntemleri yazımızda sizler için bir araya getirdik.

MISIR NİŞASTASI

Her evde bulunduğundan emin olduğumuz mısır nişastası, halılarınızı su ve sabun olmadan kolayca temizlemenize yardımcı olur.

  • Bunun için öncelikle yeterli miktarda mısır nişastasını alarak halınızın üzerine serpin.

  • Bu işlemi gerçekleştirirken nişastayı eşit miktarda ve halının tüm noktalarına gelecek şekilde döktüğünüzden emin olun.

  • Serpmiş olduğunuz mısır nişastasını halının üzerinde 3-4 saat boyunca bekletin.

  • Ardından elektrik süpürgesi yardımıyla halının üzerindeki mısır nişastalarını süpürün.

  • Bu basit işlem halınızın pırıl pırıl parlamasına yardımcı olacaktır.

KARBONAT & MISIR NİŞASTASI

Halılarınızın temizliği için bir diğer formül de karbonat ve mısır nişastasının birlikteliğinden ortaya çıkıyor. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler;

  • 1 su bardağı kabartma tozu ya da karbonat

  • 1 fincan mısır nişastası

  • 1 fincan kuru nane

  • 1 yemek kaşığı karanfil

  • 1 yemek kaşığı boraks

    • Öncelikle bu malzemelerin ne işe yarayacağını bilmeniz önemli. Karbonat ya da kabartma tozu kiri yumuşatarak halının üzerinden daha kolay çıkmasına yardımcı olurken kuru nane ise halınızın daha güzel kokmasını sağlar. Nane ayrıca mikrop öldürücü özelliği ile halınızın üzerinde oluşması muhtemel bakteri ve virüsleri yok eder. Karanfili isteğe bağlı kullanabilirsiniz, bu da halınızın daha güzel kokmasını sağlar. Boraksın kullanımı da isteğe bağlı olsa. Ama bilmelisiniz ki boraks çok işe yarayan bir madde. Çünkü hem temizleyici hem de dezenfekte edici.

    • Temizlik işlemine başlamadan bir kabın içerisinde ihtiyacınız olan tüm bu malzemeleri karıştırın.

    • Ardından halınızın üzerine eşit miktarda serpin ve bir diş fırçası yardımıyla tüylerinin arasına doğru yedirin.

    • Bu işlemin ardından en az iki saat boyunca bekleyin. Bekleme süreniz ne kadar uzun olursa halınızın üzerinde yer alan bakterilerin çok daha büyük bir kısmı yok olacak.

    • Ertesi gün halınızın üzerini bir elektrik süpürgesi ile iyice temizleyin. Halınızın yeni hali sizi bile şaşırtacak!

    HALI TEMİZLEME TOZU

    Halılarınızı halı temizleme sabunu ya da halı temizleme tozu ile de temizleyebilirsiniz. Halı temizleme sabunu kullandığınızda su ile durulama yapmak durumunda kalacağınız için halı temizleme tozu daha avantajlı bir yöntem.

    • Bunun için bir paket halı temizleme tozunu halınızın üzerine eşit miktarda serpin.

    • 30 dakika boyunca beklettikten sonra süpürün.
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