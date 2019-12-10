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Halit Akçatepe kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Halit Akçatepe sorusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 21:01 | Son Güncelleme

"Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinde Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?" sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu. İzleyiciler sorunun doğru cevabını arıyor...

Halit Akçatepe kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Halit Akçatepe sorusu

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte dün akşam yayınlanan bölüme damga vuran soru...

''Salak Milyoner'' ve ''Köyden İndim Şehire'' filmlerinde Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?

A- Zeki Alasya

B- Metin Akpınar

C- Kemal Sunal

D- Halit Akçatepe

Cevap: D

Zeki Alasya doğum tarihi: 18 Nisan 1943

Metin Akpınar doğum tarihi: 2 Kasım 1941

Halit Akçatepe doğum tarihi: 1 Ocak 1938

Kemal Sunal doğum tarihi: 10 Kasım 1944

HALİT AKÇATEPE KİMDİR?

1 Ocak 1938'de Üsküdar'da doğan Akçatepe, ilkokulu Refik Halit Karay Mektebi'nde okur. Babası Sıtkı Akçatepe'dir. Konservatuvar eğitimi hiç almamıştır (kendisi konservatuvar eğitimiyle uzaktan yakından bir alakası olmadığını belirtmiştir). Zamanın film yönetmenlerinden birinin, babasına "bize bir çocuk oyuncu lazım" dediği zaman, babası tülüatçı Sıtkı Bey oğlu Halit'i oynatmıştır. İlk filmini 1943'te 5 yaşındayken çekti. Daha sonra ilkokul sıralarında ders görmeye başladı. Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1959'da Anıtkabir'de 1,5 yıl askerlik görevini yaptı. 1972'te Tatlı Dillim filmiyle şöhreti yakaladı. 1963'te Yasak, Gündoğarken, Semaya Baktım Seni Gördüm filmlerini çekti. 1975'te Hababam Sınıfı adlı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasına adını yazdırmıştır.

Oyuncunun babası Sıtkı Akçatepe ve annesi Leman Akçatepe de Türk sinemasında birçok yapımda rol almış oyunculardır. Özellikle babası Sıtkı Akçatepe, Hababam Sınıfı film serisinde oynadığı Paşa Nuri tiplemesiyle tanınmaktadır. Babası Sıtkı Akçatepe annesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın torunudur.

Halit Akçatepe'nin annesi ve babası da oyuncudur. Annesi Leman Akçatepe babası ise Hababam Sınıfı filmlerinde "Paşa Nuri" rolüyle tanınan Sıtkı Akçatepe'dir. İki kez evlenen oyuncu ilk evliliğini 1963 yılında Tülin Akçatepe ile yapmış bu evliliğinden Itır (1964) ve Ebru (1968) isminde iki kızı olmuştur. 1981 yılında Tülin Hanımdan boşanan oyuncu 1999'da kendisinden 39 yaş küçük olan Rezzan Akçatepe ile evlenmiştir. Bu evliliğinden ise 2001 yılında kızları Günsu doğmuştur. Halit Akçatepe ve Rezzan Akçatepe 2009 yılında boşanmıştır.

Halit Akçatepe, 31 Mart 2017 tarihinde İstanbul'da 79 yaşında hayatını kaybetti. Akçatepe'nin doktoru fizyoterapi gören oyuncunun kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. 2 Nisan 2017'de, Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliği ve Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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