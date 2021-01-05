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Halk emeklilik iletişim

05.01.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Halk emeklilik iletişim

Kişinin emeklilik döneminde ek gelir kazanmasına katkı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi, farklı bankalar tarafından hizmete sunulur. Halk Emeklilik ile bu sisteme dahil olan katılımcılar, bireysel emekliliğe dair işlem yaptırmak veya bilgi almak için müşteri hizmetleri numarasına ihtiyaç duyabilir. İşte, Halk Emeklilik Müşteri Hizmetleri iletişim bilgilerine dair tüm detaylar...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), özellikle zorunlu katılım getirilmesinin ardından çok daha geniş kitlelere yayıldı. Tüm kamu bankaları ve özel bankalar Bireysel Emeklilik Sistemi için farklı kanal oluşturarak müşterilerine hizmet vermeye başlamıştı. Ancak geçtiğimiz yıl kamuya ait sigorta şirketlerinin "Türkiye Varlık Fonu" çatısı altında birleştirilmesinin ardından; kamuda "Hayat ve Emeklilik" olarak hizmet veren tüm bankaların da Türkiye Varlık Fonu (TVF) adı altında birleştirilmesine karar verildi. Halk Emeklilik'in de içinde bulunduğu kamu emeklilik şirketleri, 2020 yılının Nisan ayından itibaren de "Türk Hayat Emeklilik" olarak hizmet vermeye devam ediyor. Halk Emeklilik ile BES üyeliği olan kişiler, herhangi bir konuda bilgi almak için Türkiye Hayat Emeklilik iletişim kanallarını kullanabilir. Halk Emeklilik Çağrı Merkezi ve ihtiyaç duyabileceğiniz tüm iletişim bilgilerini tek tek listeledik...

Halk Emeklilik Telefon Numarası

Halk Emeklilik ile BES'e bireysel veya zorunlu katılım sağlayan kişiler, 0850 202 20 20 numaralı Türkiye Hayat Emeklilik telefon numarasını arayarak müşteri temsilcileri ile görüşme imkanına sahip olabilirler. Kamu şirketlerinin Varlık Fonu çatısı altında birleşmesinin ardından, müşterilerin kullanabileceği ayrı bir Halk Emeklilik telefon hattı bulunmadığını belirtmemizde fayda var.

Türkiye Hayat Emeklilik müşteri hizmetleri numarası ile iletişime geçerek Bireysel Emeklilik Sistemi için işlem talebinde bulunabilir veya bilgi alabilirsiniz. Türkiye Hayat Emeklilik'e ait müşteri hizmetleri numarasını aradığınızda, operatör yapmak istediğiniz işleme göre tuşlama yapmanızı isteyecek.

Türkiye Hayat Emeklilik çağrı merkezini aradığınızda da; 1'i tuşladığınızda sigorta şirketlerine, 2'yi tuşladığınızda ise emeklilik şirketlerine bağlanabilirsiniz. Bu tuşlamanın ardından, "Bireysel" veya "Kurumsal" seçeneklerinden sizin için uygun olanı tuşlayarak kimlik numaranızı girmeniz gerekecek. Daha sonra, müşteri temsilcinize sormak istediklerinizi sorarak çözüm arayabilirsiniz. Türkiye Hayat Çağrı Merkezi üzerinden yapabileceğiniz işlemler ise şu şekilde:

  • Bireysel Emeklilik Sistemi'ne kayıt ve üyelik iptali
  • Ferdi Kaza Sigortası
  • Hayat Sigortası
  • Bireysel Emeklilik Sistemi Otomatik Katılım
  • Ücret Hesaplama
  • Bireysel Emeklilik'te Devlet Katkısı
  • Emeklilik Yatırım Fonları

Türkiye Hayat Emeklilik müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek tüm bu işlemler ve çok daha fazlası hakkında bilgi alabilir ve işlem yapabilirsiniz. Türkiye Hayat Emeklilik, resmi internet sitesinde, belirtmiş olduğumuz bu işlemler için birçok soruyu açık bir şekilde yanıtlamış. Merak ettiğiniz pek çok soruya bu bölümde cevap bulabilirsiniz. Müşteri hizmetleri numarasını aramadan önce, daha hızlı işlem gerçekleştirmek adına Türkiye Hayat Emeklilik "Sıkça Sorulan Sorular" sayfasına göz atabilirsiniz.

Halk Emeklilik Web Sitesi

Türkiye Hayat Emeklilik web sitesine "Bireysel" veya "Kurumsal" olarak giriş sağlayarak birçok işlemi online yapabilirsiniz. Bireysel kullanıcıysanız kimlik numaranız ile, kurumsal üyeliğiniz bulunuyorsa da kimlik numaranız ve cep telefonu numaranızı yazarak giriş sağlamanız gerekir. Halk Emeklilik, 01.09.2020 tarihi itibariyle Türkiye Hayat Emeklilik olarak faaliyet göstermeye başlamış olsa da eski sistemdeki kullanıcı bilgilerinizi girebilirsiniz.

İnternet şube ile gerçekleştirebileceğiniz işlemler ise şu şekilde:

  • Bireysel Emeklilik Sistemi
  • Bireysel Emeklilik için gerekli olan tüm formlar
  • Emeklilik Yatırım Fonları
  • Devlet Katkısı
  • Ne zaman emekli olacağınızın hesaplanması
  • Otomatik Katılım
  • Hızlı Otomatik Katılım
  • Otomatik Katılım Yatırım Fonları
  • Çalışanlar için Otomatik Katılım
  • Kurumlar için Otomatik Katılım
  • Hayat Sigortası
  • Hayat sigortasında uyulması gereken şartlar
  • Hayat Sigortası Tazminat Talebi'nde gerekli olan belgeler
  • Hayat sigortası gelir vergisi avantajı
  • Ferdi Kaza Sigortası
  • Ferdi kaza sigortasında genel şartlar
  • Ferdi Kaza Sigortası Tazminat Talebi'nde ihtiyaç duyulan belgeler
  • Ferdi kaza sigortası gelir vergisi avantajı

Tüm bu işlemlerin yanı sıra, Türkiye Hayat Emeklilik'in resmi internet sitesinde yer alan "Sıkça Sorulan Sorular" sayfası ile merak ettiğiniz pek çok soruya da hızlıca yanıt bulabilirsiniz.

Türkiye Hayat Emeklilik web sitesine "Bireysel" hesap ile giriş yapmak için TIKLAYINIZ!

Türkiye Hayat Emeklilik web sitesine "Kurumsal" hesabıyla giriş yapmak için TIKLAYINIZ!

Halk Emeklilik Çözüm Merkezi

Türkiye Hayat Emeklilik, hızlı geri dönüş sağlamak adına 'Çözüm Merkezi'ni müşterilerinin hizmetine sunuyor. Eğer, müşteri hizmetlerinin sizi aramasını isterseniz, Türkiye Hayat Emeklilik web sitesindeki "Çözüm Merkezi" yazısına tıklayın. Daha sonra, karşınıza çıkan sayfada hangi konuda yardıma ihtiyaç duyduğunuzu işaretleyebileceğiniz seçenekler çıkacak. Cevaplanmasını istediğiniz bir konuyu seçin ve ardından sayfanın alt kısmında açılan iletişim bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurun. Bilgilerinizi girdikten sonra, "Gönder" butonuna tıklayın. Talebiniz çözüm merkezine iletildikten sonra, sizinle iletişime geçerek yardımcı olacaklardır.

Türkiye Hayat Emeklilik Çözüm Merkezine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Halk Emeklilik Mobil Uygulaması

Türkiye Hayat Emeklilik mobil uygulama üzerinden kolay ve hızlı şekilde işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Kişisel hesabınız ile birikimlerinizi inceleyebilir ve katkı payı artışlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, mobil uygulama üzerinden, aylık ve ara dönem ödemelerinizi de güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Fonlarınızı, diğer fonlar veya farklı finansal kanallarla kıyaslayabilir ve fon dağılımı üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

Türkiye Hayat Emeklilik mobil uygulamasını mobil cihazınıza indirerek, aktif olan tüm işlem taleplerinizi görüntüleyebilir ve işlem sürecinizin ne zaman sona ereceğini öğrenebilirsiniz. Güvenli işlem yapma fırsatı sunan uygulama üzerinden size özel sunulan hizmetlerden de faydalanabilirsiniz.

Halk Emeklilik Genel Müdürlük

İşlemlerinizi tamamlamak için ihtiyaç duyabileceğiniz Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğü adres bilgileri ise şu şekilde:

  • Adres: Levent Mahallesi, Çayır Çimen Sokak No:7 Levent - Beşiktaş/İSTANBUL
  • Fax: 0212 310 39 99
  • E-posta: bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr

Halk Emeklilik Bölge Müdürlükleri ve Acenteleri

Türkiye Hayat Emeklilik Bölge Müdürlükleri adres bilgileri için TIKLAYINIZ!

Türkiye Hayat Emeklilik Acentelerine ait adres bilgileri için TIKLAYINIZ!

Halk Emeklilik Müşteri Hizmetleri Adres Bilgileri

Türkiye Hayat Emeklilik hizmetlerinden yararlanmak istiyorsanız aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

  • Adres: Turgut Özal Millet Caddesi, No:7 34096 Aksaray/İSTANBUL
  • Telefon: 0850 202 20 20
  • Fax: 0212 310 39 99
  • E-posta: bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr
    Her türlü soru, istek, öneri ve şikayetiniz için bu iletişim kanallarını tercih edebilirsiniz.

Görmüş olduğunuz gibi, Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğü ve müşteri hizmetleri aynı iletişim bilgilerini paylaşırken, farklı adreslerden hizmet veriyor.

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